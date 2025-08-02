Поиски Янтарной комнаты привели в подземелья заброшенного полигона СС

В Польше могут найти знаменитую Янтарную комнату, украденную нацистами в годы Великой Отечественной войны. Сейчас специалисты обследуют бывший военный полигон фашистов, в его подземельях, предположительно, находится много награбленного немецкими захватчиками. Об этом сообщает портал O2, ссылаясь на местные власти.

«Воеводское управление по охране памятников в Гданьске дало разрешение на раскопки в ранее неразведанном районе. Предполагается, что там находится большой немецкий бункер времён Второй мировой войны, информация о котором стала известна совсем недавно», — сказано в тексте.

Представитель управления по охране памятников Марцин Тысиньский поедлился с журналистами, что в 1943 году на этом месте располагался полигон войск СС, поэтому здесь сохранилось много бункеров, ранее не изученных историками. Известно, что на территории уже найдены немецкие подземные склады, где может быть спрятана и Янтарная комната.

Её создали немецкие мастера в XVIII веке для короля Пруссии Фридриха I. Затем комната была подарена российскому императору Петру I. Её разметили в резиденции правителя в Царском Селе. Фашисты украли и вывезли её в Европу в годы ВОВ. Таинственное исчезновение произведения искусства до сих пор рождает легенды. Обнаружить комнату пока не удалось, официально поиски прекратились в 1984 году.