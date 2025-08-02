Опасность атаки дронов ВСУ объявлена в Самарской области, аэропорт закрыт
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В Самарской области жителей предупредили об угрозе воздушной атаки украинскими беспилотниками. Об этом сообщается в приложении МЧС России. Население просят не подходить к окнам или спуститься в укрытия, а также не приближаться к лежащим на земле обломкам БПЛА.
«Внимание! В Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА! Будьте бдительны», — сказано в тексте.
Временные ограничения на приём и выпуск пассажирских самолётов введены в аэропорту Самары во второй раз за утро субботы, сообщили в Росавиации.
Ранее сегодня губернатор Вячеслав Федорищев сообщил, что украинские беспилотники атаковали промышленное предприятие в Новокуйбышевске Самарской области. Для безопасности граждан в регионе временно ограничили работу мобильного интернета.