Опасность атаки дронов ВСУ объявлена в Самарской области, аэропорт закрыт

В Самарской области жителей предупредили об угрозе воздушной атаки украинскими беспилотниками. Об этом сообщается в приложении МЧС России. Население просят не подходить к окнам или спуститься в укрытия, а также не приближаться к лежащим на земле обломкам БПЛА.