Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 августа, 12:21

Россиянка ради тренда Ники Минаж взобралась на каблуках на детскую смесь и сломала позвоночник

SHOT: Жительница Екатеринбурга сломала позвоночник, снимая тренд под Ники Минаж

Жительница Екатеринбурга сломала позвоночник, пытаясь снять вирусный тренд под песню Ники Минаж. 32-летняя Мариана, недавно ставшая мамой, потеряла равновесие и упала со столешницы на пол, сообщает Telegram-канал SHOT.

Жительница Екатеринбурга сломала позвоночник, снимая тренд под песню Ники Минаж. Видео © SHOT

Жительница Екатеринбурга сломала позвоночник, снимая тренд под песню Ники Минаж. Фото © SHOT

Жительница Екатеринбурга сломала позвоночник, снимая тренд под песню Ники Минаж. Фото © SHOT

Девушка вдохновилась популярными видео, в которых дамы на высоких каблуках повторяют позу американской рэперши, балансируя на одной ноге на неустойчивых предметах. Некоторые используют видеомонтаж, другие пытаются выполнить трюк самостоятельно.

В погоне за популярностью, Мариана решила повторить челлендж. Она пригласила подругу-фотографа, надела туфли на шпильках и встала одной ногой на банку детской смеси. В больнице пострадавшей диагностировали перелом позвонка, к счастью, неосложнённый. Теперь Мариане предстоит носить корсет в течение трёх месяцев.

Хочется зажмуриться: Подростки решили, что зрение им не нужно, и начали втыкать булавки в глаза
Хочется зажмуриться: Подростки решили, что зрение им не нужно, и начали втыкать булавки в глаза

Ранее Life.ru рассказал об ещё одном странном, но главное не травмоопасном тренде, который охватил молодых мам в декрете. Девушки начали готовить блины из грудного молока. Они активно делятся рецептами и пранкуют своих мужей необычным лакомством.

BannerImage

Обложка © SHOT

Наталья Афонина
  • Новости
  • Ники Минаж
  • Только на Life
  • Свердловская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar