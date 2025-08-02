Россиянка ради тренда Ники Минаж взобралась на каблуках на детскую смесь и сломала позвоночник

Жительница Екатеринбурга сломала позвоночник, пытаясь снять вирусный тренд под песню Ники Минаж. 32-летняя Мариана, недавно ставшая мамой, потеряла равновесие и упала со столешницы на пол, сообщает Telegram-канал SHOT.

Жительница Екатеринбурга сломала позвоночник, снимая тренд под песню Ники Минаж. Видео © SHOT

Жительница Екатеринбурга сломала позвоночник, снимая тренд под песню Ники Минаж. Фото © SHOT

Девушка вдохновилась популярными видео, в которых дамы на высоких каблуках повторяют позу американской рэперши, балансируя на одной ноге на неустойчивых предметах. Некоторые используют видеомонтаж, другие пытаются выполнить трюк самостоятельно.

В погоне за популярностью, Мариана решила повторить челлендж. Она пригласила подругу-фотографа, надела туфли на шпильках и встала одной ногой на банку детской смеси. В больнице пострадавшей диагностировали перелом позвонка, к счастью, неосложнённый. Теперь Мариане предстоит носить корсет в течение трёх месяцев.