ВСУшники хладнокровно убили целую семью, которая приняла их за русских солдат
Житель Селидова Яцюта рассказал, что ВСУ расстреляли семью из четырёх человек
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Украинские военные устраивали дикие зверства, когда держали под оккупацией Селидово в ДНР. Боевиками ВСУ была убита семья из четырёх человек, противник не жалел никого. Об этом рассказал РИА «Новости» местный житель Юрий Яцюта.
«Эта трагедия произошла в ночь на 25 октября 2024 года. Вошёл отряд подразделения ВСУ. Стреляли всех подряд — где, по их мнению, находились люди. Здесь находится могила Сергея Коровка, его мамы Натальи Коровка. И здесь находились ещё её двое племянников, которые приехали как раз в этот момент, когда вошли ВСУ», — уточнил Яцюта.
По его словам, семья сидела взаперти в доме, боясь попасться на глаза ВСУ. В какой-то момент жителям показалось, что в город вошла Российская армия, тогда Сергей Коровка вышел во двор и открыл ворота. Украинские боевики ворвались в дом и убили всех находящихся там, не выясняя их личностей. Семью удалось похоронить лишь в декабре 2024 года.
Напомним, 29 октября 2024 года Минобороны РФ отчиталось об освобождении города Селидово в ДНР. Город находится в 40 километрах от Донецка. ВСУ устроили там мощный плацдарм для нанесения ударов по столице республики.