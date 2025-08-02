ВСУшники хладнокровно убили целую семью, которая приняла их за русских солдат

Украинские военные устраивали дикие зверства, когда держали под оккупацией Селидово в ДНР. Боевиками ВСУ была убита семья из четырёх человек, противник не жалел никого. Об этом рассказал РИА «Новости» местный житель Юрий Яцюта.

«Эта трагедия произошла в ночь на 25 октября 2024 года. Вошёл отряд подразделения ВСУ. Стреляли всех подряд — где, по их мнению, находились люди. Здесь находится могила Сергея Коровка, его мамы Натальи Коровка. И здесь находились ещё её двое племянников, которые приехали как раз в этот момент, когда вошли ВСУ», — уточнил Яцюта.

По его словам, семья сидела взаперти в доме, боясь попасться на глаза ВСУ. В какой-то момент жителям показалось, что в город вошла Российская армия, тогда Сергей Коровка вышел во двор и открыл ворота. Украинские боевики ворвались в дом и убили всех находящихся там, не выясняя их личностей. Семью удалось похоронить лишь в декабре 2024 года.