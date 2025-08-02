Россиянам обещали награду в 1 млн рублей за поимку главного киллера 2000-х

Шестерин входил в преступное сообщество, созданное боксёром и бывшим милиционером Владимиром Кадиным в Волгограде. ОПГ «крышевало» торговые рынки и строительные фирмы. В 2000-ых годах Шестерин со своими сообщниками расправился с российским бизнесменом в Испании, также на счету киллера убийство предпринимателя из Узбекистана, пытавшегося дать отбор преступной группировке. В 2008 году Шестерин по заказу Кадина устранил его ближайшего соратника Эльдара Квахачию.

На счету преступника ещё несколько убийств. При этом он легко мог ликвидировать и своих бывших друзей. Так, когда один из членов ОПГ решил покинуть банду, то Шестерин назвал это «изменой» и застрелил экс-соратника. В 2011 года неизвестные убили самого главаря ОПГ Кадина, это заставило Шестерина уйти в тень и больше не объявляться. В 2012 году полиция вышла на след преступника, но он сбежал. В МВД допускают, что Шестерин может быть уже мёртв, с ним вполне могли расправиться его же бывшие «коллеги» из банды.