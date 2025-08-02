Российские подростки подхватили американский тренд на кофейный снюс

В России среди подростков набирает популярность кофейный снюс. На ситуацию обратили внимание наши коллеги из SHOT.

Как говорят российские школьники, снюс «можно скупать пачками, потому что не требуют паспорт». При этом врачи говорят, что употребление кофеиновых пакетиков может привести к передозировке, резким скачкам давления и проблемам с сердечно-сосудистой системой. Особую опасность продукт представляет для неокрепшего организма подростков.

Тренд пришёл из США, где кофейный снюс позиционируется как энергетическая альтернатива табачным аналогам. Однако медики предупреждают: подобные «лайфхаки» могут отправить потребителей прямиком в больницу.