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Регион
2 августа, 02:00

В России предложили ограничить распространение кофейного снюса среди молодёжи

Депутат Иванов призвал ввести в России ограничения на продажу кофейного снюса

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Inside Creative House

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Inside Creative House

В свете растущей популярности кофейного снюса среди молодёжи депутат Брянской областной думы, председатель общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов выступил с инициативой ввести ограничения на продажу этого продукта. В беседе с Life.ru он отметил, что новейший тренд может представлять серьёзную угрозу для здоровья молодого поколения.

В последнее время среди молодёжи набирает популярность новый опасный тренд – так называемый «кофейный снюс». Пакетики с кофеином, которые закладывают под губу для быстрого эффекта, уже захватили США и начинают проникать в Россию. Производители позиционируют их как безопасную альтернативу энергетикам, однако врачи бьют тревогу: подобные продукты могут вызывать зависимость и привести к передозировке.

Михаил Иванов

Депутат Брянской областной думы и председатель движения «Россия Православная»

В последнее время среди молодёжи набирает популярность новый опасный тренд – так называемый «кофейный снюс». Пакетики с кофеином, которые закладывают под губу для быстрого эффекта, уже захватили США и начинают проникать в Россию. Производители позиционируют их как безопасную альтернативу энергетикам, однако врачи бьют тревогу: подобные продукты могут вызывать зависимость и привести к передозировке.
В последнее время среди молодёжи набирает популярность новый опасный тренд – так называемый «кофейный снюс». Пакетики с кофеином, которые закладывают под губу для быстрого эффекта, уже захватили США и начинают проникать в Россию. Производители позиционируют их как безопасную альтернативу энергетикам, однако врачи бьют тревогу: подобные продукты могут вызывать зависимость и привести к передозировке.
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Иванов подчеркнул, что подобная ситуация требует немедленного реагирования со стороны правительства.

«Мы уже запретили продажу энергетиков и вейпов несовершеннолетним, потому что понимали их разрушительное влияние на здоровье молодого поколения. Но теперь появилась новая угроза», – сказал парламентарий.

Депутат акцентировал внимание на том, что употребление кофейного снюса может привести к серьёзным последствиям.

«Кофейный снюс – это не просто модный тренд, а реальная опасность, особенно для неокрепшего организма. Мы обязаны защитить наших детей от новых форм зависимости», – заявил он, призвав к введению жёстких возрастных ограничений.

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Ранее Life.ru писал, что в российском регионе двухлетний мальчик попробовал снюс отца и попал в реанимацию. У ребёнка диагностировали тяжелейшее отравление.

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Ольга Годуненко
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