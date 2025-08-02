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Регион
2 августа, 09:28

Раненая женщина пришла за помощью к врачам после атаки ВСУ на Белгородскую область

Гладков: Женщина пострадала при атаке ВСУ на коммерческий объект в Уразово

Обложка ©Shutterstock / FOTODOM / SSV.Photo

Обложка ©Shutterstock / FOTODOM / SSV.Photo

Местная жительница Белгородской области получила ранение в результате атаки дрона ВСУ на коммерческий объект. Беспилотник зафиксировали в Валуйском округе в посёлке Уразово. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

«Пострадал мирный житель. Женщина, получившая осколочное ранение ноги, самостоятельно обратилась на подстанцию скорой медицинской помощи», — написал он.

На данный момент бригада врачей доставляет пострадавшую в Валуйскую ЦРБ. По словам Гладкова, вследствие детонации в здании повреждена кровля.

Гладков: В результате обстрелов ВСУ пострадали ещё два мирных жителя
Гладков: В результате обстрелов ВСУ пострадали ещё два мирных жителя

Ранее Life.ru рассказал, что в результате обстрела города Шебекино со стороны ВСУ погиб мирный житель. От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия до прибытия медиков. Следует отметить, что под обстрел попали в общей сложности семь населённых пунктов в регионе.

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Наталья Афонина
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