Раненая женщина пришла за помощью к врачам после атаки ВСУ на Белгородскую область

Местная жительница Белгородской области получила ранение в результате атаки дрона ВСУ на коммерческий объект. Беспилотник зафиксировали в Валуйском округе в посёлке Уразово. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

На данный момент бригада врачей доставляет пострадавшую в Валуйскую ЦРБ. По словам Гладкова, вследствие детонации в здании повреждена кровля.

Ранее Life.ru рассказал, что в результате обстрела города Шебекино со стороны ВСУ погиб мирный житель. От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия до прибытия медиков. Следует отметить, что под обстрел попали в общей сложности семь населённых пунктов в регионе.