Объявлено место прощания с народным артистом РСФСР Юрием Ерёминым
Прощание с народным артистом РСФСР Ерёминым состоится в Театре Моссовета
Юрий Ерёмин. Обложка © VK / Театр Моссовета
Траурная церемония по случаю прощания с народным артистом РСФСР, режиссёром и педагогом Юрием Ерёминым будет проводиться в Государственном академическом театре имени Моссовета. Об этом сообщили в пресс-службе самого учреждения.
«Прощание будет у нас в театре», — подчеркнул собеседник TAСС. По его словам, дата церемонии пока не определена.
Накануне сообщалось, что на 82-м году жизни скончался народный артист РСФСР, режиссёр и педагог Юрий Ерёмин. Ему был 81 год. Среди его наиболее известных работ – «Старик» по Горькому, «Счастье моё» по Червинскому, «Идиот» по Достоевскому, «Статья» по Солнцеву, «Палата № 6» по Чехову и «Царь Эдип».