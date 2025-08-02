Объявлено место прощания с народным артистом РСФСР Юрием Ерёминым

Траурная церемония по случаю прощания с народным артистом РСФСР, режиссёром и педагогом Юрием Ерёминым будет проводиться в Государственном академическом театре имени Моссовета. Об этом сообщили в пресс-службе самого учреждения.

«Прощание будет у нас в театре», — подчеркнул собеседник TAСС. По его словам, дата церемонии пока не определена.