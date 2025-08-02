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2 августа, 09:33

Объявлено место прощания с народным артистом РСФСР Юрием Ерёминым

Прощание с народным артистом РСФСР Ерёминым состоится в Театре Моссовета

Юрий Ерёмин. Обложка © VK / Театр Моссовета

Юрий Ерёмин. Обложка © VK / Театр Моссовета

Траурная церемония по случаю прощания с народным артистом РСФСР, режиссёром и педагогом Юрием Ерёминым будет проводиться в Государственном академическом театре имени Моссовета. Об этом сообщили в пресс-службе самого учреждения.

«Прощание будет у нас в театре», — подчеркнул собеседник TAСС. По его словам, дата церемонии пока не определена.

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Накануне сообщалось, что на 82-м году жизни скончался народный артист РСФСР, режиссёр и педагог Юрий Ерёмин. Ему был 81 год. Среди его наиболее известных работ – «Старик» по Горькому, «Счастье моё» по Червинскому, «Идиот» по Достоевскому, «Статья» по Солнцеву, «Палата № 6» по Чехову и «Царь Эдип».

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Татьяна Миссуми
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