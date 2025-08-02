Во Внуково полиция с собаками проверяет подозрительный багаж пассажира

Пассажир с необычным багажом привлёк внимание сотрудников аэропорта Внуково. По словам очевидцев, мужчина в строгом пиджаке был остановлен во время проверки вещей. Об этом сообщает SHOT.

На место незамедлительно вызвали полицию и кинологов. Один из входов в терминал был оцеплен, чтобы ограничить доступ и обеспечить безопасность.

Полиция проверяет багаж. Видео © Telegram / SHOT

В настоящее время на территории аэропорта продолжают работать экстренные службы, тщательно изучая содержимое подозрительной сумки и оценивая возможные риски. Пассажиры отмечают напряжённую атмосферу и оперативность действий персонала, который старается как можно скорее разрешить ситуацию без паники и задержек.