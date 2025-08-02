Холодный фронт принесёт в Москву грозы и ливни

2 августа в Москве и области ожидается облачность с прояснениями. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в личном блоге.

По словам синоптика, сегодня в Центральной России пройдёт холодный атмосферный фронт, поэтому в столице и области погода будет облачная с прояснениями и кратковременными ливневыми дождями. Также в Московском регионе ожидаются локальные грозы. Прогнозируется порывистый ветер 4,9 метров в секунду. Температура в городе может понизиться до 21-24 градусов, в области — до 20-25 градусов.