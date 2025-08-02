Холодный фронт принесёт в Москву грозы и ливни
Синоптик Тишковец: В Москве и области ожидаются короткие ливни и локальные грозы
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2 августа в Москве и области ожидается облачность с прояснениями. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в личном блоге.
По словам синоптика, сегодня в Центральной России пройдёт холодный атмосферный фронт, поэтому в столице и области погода будет облачная с прояснениями и кратковременными ливневыми дождями. Также в Московском регионе ожидаются локальные грозы. Прогнозируется порывистый ветер 4,9 метров в секунду. Температура в городе может понизиться до 21-24 градусов, в области — до 20-25 градусов.
Ранее аналогичные прогнозы озвучивал другой синоптик, который предупредил, что осадки будут выпадать всю субботу и прекратится это только в воскресение. Также 3 августа воздух прогреется до 26-28 градусов, но уже следующей ночью температура резко снизится до 11-16 градусов.