Турция и Россия обмениваются сведениями по делу о теракте в Крокусе

Между Турцией и Россией налажен обмен ключевой информацией, связанной с расследованием теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Несмотря на это, детали сотрудничества остаются закрытыми для общественности. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в профильном турецком ведомстве