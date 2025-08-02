Турция и Россия обмениваются сведениями по делу о теракте в Крокусе
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Между Турцией и Россией налажен обмен ключевой информацией, связанной с расследованием теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Несмотря на это, детали сотрудничества остаются закрытыми для общественности. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в профильном турецком ведомстве
Обе стороны осуществляют передачу необходимых данных, однако конкретика не разглашается.
«Страны обмениваются необходимой информацией, детали не разглашаются», — сказал представитель турецкого ведомства.
Отвечая на вопрос о возможной выдаче Турцией России лиц, причастных к инциденту, собеседник агентства заявил, что такой информации на данный момент нет, и воздержался от дальнейших комментариев.
Ранее СМИ опубликовали фотографии трёх ранее неизвестных фигурантов уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Речь идёт о гражданах Таджикистана, которые были ключевыми элементами в организации террористических ячеек группировки, связанной с головорезами, расстрелявшими людей в концертном зале 22 марта 2024 года. Напомним, что тогда там погибли 149 человек, а ещё 609 получили ранения.