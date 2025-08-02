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Регион
2 августа, 10:04

Турция и Россия обмениваются сведениями по делу о теракте в Крокусе

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Между Турцией и Россией налажен обмен ключевой информацией, связанной с расследованием теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Несмотря на это, детали сотрудничества остаются закрытыми для общественности. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в профильном турецком ведомстве

Обе стороны осуществляют передачу необходимых данных, однако конкретика не разглашается.

«Страны обмениваются необходимой информацией, детали не разглашаются», сказал представитель турецкого ведомства.

Отвечая на вопрос о возможной выдаче Турцией России лиц, причастных к инциденту, собеседник агентства заявил, что такой информации на данный момент нет, и воздержался от дальнейших комментариев.

Заклинившее оружие заставило террористов срочно покинуть «Крокус Сити Холл»
Заклинившее оружие заставило террористов срочно покинуть «Крокус Сити Холл»

Ранее СМИ опубликовали фотографии трёх ранее неизвестных фигурантов уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Речь идёт о гражданах Таджикистана, которые были ключевыми элементами в организации террористических ячеек группировки, связанной с головорезами, расстрелявшими людей в концертном зале 22 марта 2024 года. Напомним, что тогда там погибли 149 человек, а ещё 609 получили ранения.

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Владимир Озеров
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