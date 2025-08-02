«Дерзкие и отважные»: Путин обратился к легендарной «крылатой пехоте» в День ВДВ

Президент РФ Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов ВДВ с Днём Воздушно-десантных войск, который отмечается сегодня, 2 августа. Соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля. Глава государства отметил славные ратные традиции, которым продолжает следовать нынешнее поколение военных.

«Нынешнее поколение солдат и офицеров бережёт и приумножает славные ратные традиции, свято чтит законы крепкого десантного братства, доблестно сражается за правду и справедливость в ходе специальной военной операции, с честью отстаивает наши национальные интересы», — отметил глава государства.

По убеждению Путина, бойцы легендарной «крылатой пехоты» вписали немало ярких, незабываемых страниц в героическую летопись отчизны. Их мужество, бесстрашие и сила духа, как отметил президент, всегда будут примером подлинного патриотизма, верности присяге и воинскому долгу. Именно эти слова отражают мощный девиз десантников – «Никто, кроме нас», сказал он.

Президент особо отметил подвиги ветеранов ВДВ, за плечами которых дерзкие и отважные боевые операции в ходе Великой Отечественной войны.