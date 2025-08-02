Рак из родинок: Россиянки скупают «наркотик Барби» для загара, активирующий опухоли

В последнее время среди молодых женщин набирает обороты необычный способ приобретения бронзового оттенка кожи — использование спреев для носа с веществом меланотан-2. Некоторые даже прибегают к инъекциям, надеясь получить ровный и быстрый загар без долгого пребывания на солнце. Об опасности россиянок предупреждает SHOT ПРОВЕРКА.

Многие отмечают, что кожа действительно темнеет, однако наряду с этим появляются тревожные симптомы: тошнота, рвота, высыпания и увеличение количества родинок. Такие реакции не стоит игнорировать.

Дерматолог Татьяна Егорова предупреждает, что меланотан-2, который прозвали «наркотиком Барби» не имеет официального статуса медицинского препарата в России. Его применение связано с риском развития пигментных нарушений и даже злокачественных новообразований. Кроме того, вещество может негативно воздействовать на центральную нервную систему, что делает его использование особенно опасным.

Эксперт подчёркивает, что препараты, повышающие чувствительность кожи к свету, должны назначаться исключительно врачом после тщательного обследования. Самовольное применение подобных средств — это игра с собственным здоровьем, последствия которой могут быть необратимыми.