Рак из родинок: Россиянки скупают «наркотик Барби» для загара, активирующий опухоли
Россиянки скупают меланотан для загара, который грозит рвотой и развитием рака
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В последнее время среди молодых женщин набирает обороты необычный способ приобретения бронзового оттенка кожи — использование спреев для носа с веществом меланотан-2. Некоторые даже прибегают к инъекциям, надеясь получить ровный и быстрый загар без долгого пребывания на солнце. Об опасности россиянок предупреждает SHOT ПРОВЕРКА.
Многие отмечают, что кожа действительно темнеет, однако наряду с этим появляются тревожные симптомы: тошнота, рвота, высыпания и увеличение количества родинок. Такие реакции не стоит игнорировать.
Дерматолог Татьяна Егорова предупреждает, что меланотан-2, который прозвали «наркотиком Барби» не имеет официального статуса медицинского препарата в России. Его применение связано с риском развития пигментных нарушений и даже злокачественных новообразований. Кроме того, вещество может негативно воздействовать на центральную нервную систему, что делает его использование особенно опасным.
Эксперт подчёркивает, что препараты, повышающие чувствительность кожи к свету, должны назначаться исключительно врачом после тщательного обследования. Самовольное применение подобных средств — это игра с собственным здоровьем, последствия которой могут быть необратимыми.
Ранее Life.ru рассказывал, как быстро и эффективно лечить ожоги от загара. К примеру, кефир, масло, сметану и прочую еду лучше на себя не намазывать. В моменте они действительно могут помочь, но органические вещества служат благоприятной средой для размножения бактерий.