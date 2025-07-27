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27 июля, 13:56

Бассейн, йога и ПП: Названы лучшие средства от отёков летом

Дерматолог Амосова: Йога и бассейн помогут избавиться от отёков летом

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Летом застой лимфы усиливается из-за гиподинамии, поскольку в жаркую погоду снижается физическая активность. В сочетании с обильным питанием, солёными закусками и употреблением алкоголя это негативно сказывается на состоянии лимфатической системы и способствует появлению отёков, предупредила дерматолог и косметолог Галина Амосова.

Однако, по её словам, ходьба, плавание в бассейне, мягкая гимнастика и йога помогут активировать лимфоток без перегрузки организма. При этом важно не переусердствовать с тренировками, так как чрезмерные нагрузки могут привести к обратному эффекту. Кроме того, нужно принимать контрастный душ и носить свободную одежду. Компрессионное бельё способствует поддержанию сосудов и предотвращает застой лимфы.

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Для борьбы с отёками также важен правильный уход за кожей с использованием наружных средств, содержащих активные компоненты. Среди них эксперт выделила кофеин, троксерутин, экстракт конского каштана, арнику, гинкго билоба, ментол и никотиновую кислоту, которые можно сочетать между собой. Также нужно правильно питаться: исключить из рациона соль, сахар и алкоголь, увеличить потребление калия, антиоксидантов и омега-3.

«Это поможет сбалансировать водно-солевой обмен и улучшить текучесть лимфы», — отметила собеседница «Газеты.ru».

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