Две дивизии, две бригады и полк ВДВ ведут тяжелейшие бои с ВСУ под Сумами
Генерал Теплинский: Бои с ВСУ под Сумами ведут 2 дивизии, 2 бригады и полк ВДВ
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В Сумской области продолжают активное продвижение две дивизии, две бригады и полк Воздушно-десантных войск (ВДВ), которые ранее принимали участие в освобождении Курской области. Об этом заявил командующий ВДВ генерал-полковник Михаил Теплинский. Он подчеркнул, что на Сумском направлении ведутся тяжелейшие бои.
«Две дивизии, две бригады и полк, участвовавшие в освобождении Курской области, ведут сегодня тяжелейшие бои на Сумском направлении. Новороссийская дивизия наступает на Запорожском направлении, а Ивановская воздушно-десантная дивизия завершила освобождение Часова Яра ДНР», — отметил Теплинский в поздравлении военнослужащих и ветеранов-десантников с 95-й годовщиной образования ВДВ.
Генерал напомнил, что за всё время спецоперации именно на ВДВ приходится около 100 тысяч вручений госнаград, 99 десантников утверждены в звании Героя России.
Ранее в стенах Национального центра управления обороной министр обороны РФ Андрей Белоусов лично вручил высшие государственные награды — медали «Золотая Звезда» — военнослужащим, проявившим исключительное мужество и стойкость в ходе специальной военной операции. Глава военного ведомства выразил глубокую благодарность героям за безупречное выполнение боевых задач и пожелал им дальнейших успехов и сил в службе Родине.