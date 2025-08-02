Две дивизии, две бригады и полк ВДВ ведут тяжелейшие бои с ВСУ под Сумами

В Сумской области продолжают активное продвижение две дивизии, две бригады и полк Воздушно-десантных войск (ВДВ), которые ранее принимали участие в освобождении Курской области. Об этом заявил командующий ВДВ генерал-полковник Михаил Теплинский. Он подчеркнул, что на Сумском направлении ведутся тяжелейшие бои.

«Две дивизии, две бригады и полк, участвовавшие в освобождении Курской области, ведут сегодня тяжелейшие бои на Сумском направлении. Новороссийская дивизия наступает на Запорожском направлении, а Ивановская воздушно-десантная дивизия завершила освобождение Часова Яра ДНР», — отметил Теплинский в поздравлении военнослужащих и ветеранов-десантников с 95-й годовщиной образования ВДВ.

Генерал напомнил, что за всё время спецоперации именно на ВДВ приходится около 100 тысяч вручений госнаград, 99 десантников утверждены в звании Героя России.