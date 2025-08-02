«Ночевали с детьми на полу»: Вылет самолёта с 439 россиянами во Вьетнам задержали на сутки

В Екатеринбурге рейс ЕО — 3537 авиакомпании «Икар» в Нячанг задержан со вчерашнего вечера. Самолёт должен был отправиться по маршруту 1 августа в 21:00, однако по техническим причинам перевозчик перенёс время вылета. Предполагается, что рейс состоится 3 августа в полночь. Уральская транспортная прокуратура взяла ситуацию на контроль.

«В аэропорту Кольцово организована работа мобильной приемной. Транспортной прокуратурой по данному факту организованы надзорные мероприятия, оказание услуг пассажирам задержанного рейса на контроле транспортной прокуратуры», — говорится в тексте ведомства в телеграм-канале.

На рейс ожидается 439 пассажиров. Они жаловались в соцсетях, что ночевали с детьми на полу и скамейках. Сейчас в гостиницу при аэропорте заселились 79 человек, принимаются меры по расселению ещё 118. Оставшиеся пассажиры к вылету не приехали.