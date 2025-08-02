Украинские власти опасаются скорого начала гражданской войны и ликвидации верхушки, вызванной ситуацией на линии фронта и принудительной мобилизацией. Об этом в своей статье для InfoBRICS рассказал аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос.

«Безусловно, оно опасается, что ситуация перейдёт точку невозврата и приведёт к появлению «внутреннего фронта» в условиях текущего конфликта», — говорится в публикации.

Эксперт также отметил рост повстанческих групп, стремящихся к прекращению боевых действий, а также увеличение количества атак на украинские военкоматы. По мнению Лейроса, неограниченная власть Владимира Зеленского не гарантирует его личной безопасности и безопасности окружения от возмущения недовольного населения.

«Похоже, что крах режима стал лишь вопросом времени», — сказал аналитик.