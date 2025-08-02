Зеленского охватила паника после провала ВСУ из-за угрозы ликвидации
InfoBRICS: Зеленский боится гражданской войны на Украине из-за поражений ВСУ
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Украинские власти опасаются скорого начала гражданской войны и ликвидации верхушки, вызванной ситуацией на линии фронта и принудительной мобилизацией. Об этом в своей статье для InfoBRICS рассказал аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос.
«Безусловно, оно опасается, что ситуация перейдёт точку невозврата и приведёт к появлению «внутреннего фронта» в условиях текущего конфликта», — говорится в публикации.
Эксперт также отметил рост повстанческих групп, стремящихся к прекращению боевых действий, а также увеличение количества атак на украинские военкоматы. По мнению Лейроса, неограниченная власть Владимира Зеленского не гарантирует его личной безопасности и безопасности окружения от возмущения недовольного населения.
«Похоже, что крах режима стал лишь вопросом времени», — сказал аналитик.
Ранее главу киевского режима уличили в очередной порции вранья про «успехи» украинской армии в боевых действиях против России. Пока киевские СМИ говорят правду о захвате Часова Яра, Зеленский же продолжает отказываться от признания своего поражения.