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2 августа, 11:56

Десант высадился в парке Горького: Life.ru показал, как Москва отмечает День ВДВ

Life.ru публикует фото и видео с празднования Дня ВДВ в парке Горького

День ВДВ в парке Горького. Обложка © Life.ru

День ВДВ в парке Горького. Обложка © Life.ru

Сегодня, 2 августа, столица России окрасилась в цвета неба и десантного берета: ветераны, действующие военнослужащие Воздушно-десантных войск и их семьи собрались в парке Горького, чтобы отметить свой профессиональный праздник — День ВДВ. Life.ru собрал самые интересные моменты и показал, как это было.

День ВДВ в парке Горького. Видео © Life.ru

День ВДВ в парке Горького. Фото © Life.ru

День ВДВ в парке Горького. Фото © Life.ru

С раннего утра центральные аллеи парка заполнились людьми в тельняшках и голубых беретах. В воздухе витал дух товарищества и патриотизма. По традиции парк Горького стал одним из главных центров притяжения для «крылатой пехоты» в этот знаменательный день.

День ВДВ в парке Горького. Фото © Life.ru

День ВДВ в парке Горького. Фото © Life.ru

День ВДВ в парке Горького. Фото © Life.ru

День ВДВ в парке Горького. Фото © Life.ru

День ВДВ в парке Горького. Фото © Life.ru

День ВДВ в парке Горького. Фото © Life.ru

Невозможно себе представить День ВДВ без купания в фонтанах. Праздник в этом году не стал исключением.

День ВДВ в парке Горького. Фото © Life.ru

День ВДВ в парке Горького. Фото © Life.ru

День ВДВ в парке Горького. Фото © Life.ru

День ВДВ в парке Горького. Фото © Life.ru

День ВДВ в парке Горького. Фото © Life.ru

День ВДВ в парке Горького. Фото © Life.ru

День ВДВ в парке Горького. Фото © Life.ru

День ВДВ в парке Горького. Фото © Life.ru

День ВДВ в парке Горького. Фото © Life.ru

День ВДВ в парке Горького. Фото © Life.ru

День ВДВ в парке Горького. Фото © Life.ru

День ВДВ в парке Горького. Фото © Life.ru

День ВДВ в парке Горького. Фото © Life.ru

День ВДВ в парке Горького. Фото © Life.ru

День ВДВ — это не только повод для встреч и воспоминаний, но и дань памяти погибшим, демонстрация силы и духа «крылатой пехоты», которая всегда была и остаётся элитой Вооружённых Сил России.

День ВДВ в парке Горького. Фото © Life.ru

День ВДВ в парке Горького. Фото © Life.ru

День ВДВ в парке Горького. Фото © Life.ru

День ВДВ в парке Горького. Фото © Life.ru

День ВДВ в парке Горького. Фото © Life.ru

День ВДВ в парке Горького. Фото © Life.ru

День ВДВ в парке Горького. Фото © Life.ru

День ВДВ в парке Горького. Фото © Life.ru

День ВДВ в парке Горького. Фото © Life.ru

День ВДВ в парке Горького. Фото © Life.ru

Президент России Владимир Путин уже поздравил военнослужащих ВДВ с праздником. Российский лидер подчеркнул достойные традиции этого рода войск, вписавшего множество героических страниц в историю русского оружия.

Тест: Смогли бы вы служить в ВДВ — 7 вопросов подскажут, живёт ли внутри вас десантник
Тест: Смогли бы вы служить в ВДВ — 7 вопросов подскажут, живёт ли внутри вас десантник
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Юрий Лысенко
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