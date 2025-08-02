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Регион
2 августа, 11:51

«Спасибо, наши!» Захарова в День ВДВ похвалила десантников за битву с нечистью

Захарова поздравила российских десантников с Днём ВДВ

Мария Захарова. Обложка © Telegram / Мария Захарова

Мария Захарова. Обложка © Telegram / Мария Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поздравила военнослужащих Воздушно-десантных войск с Днём ВДВ. Публикация в честь праздника появилась в её телеграм-канале.

«С Днём ВДВ! Этот день мы, на гражданке, узнавали по флагам на машинах и купающимся в фонтанах. Сегодня — по доблести и самоотверженному подвигу тех, кому покровительствует Илья Пророк, и кто освобождает мир от нечисти. Спасибо, наши!»написала дипломат.

99 десантников получили от Белоусова «Золотые Звёзды» в День ВДВ
99 десантников получили от Белоусова «Золотые Звёзды» в День ВДВ

Ранее с Днём ВДВ российских десантников поздравил президент России Владимир Путин, отметивший славные традиции этого рода войск. А глава Минобороны РФ Андрей Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» 99 военнослужащим десантных подразделений, проявивших воинскую доблесть при выполнении задач в зоне СВО.

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Юрий Лысенко
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