Мужчина оставил россиянке огромное наследство после курортного романа, но она не знала о нём 50 лет

Верховный суд РФ встал на сторону жительницы Новосибирска, пытающейся получить наследство от мужчины, с которым она не общалась полвека. Другие суды отказывали женщине, ссылаясь на пропуск срока вступления в наследство.

Женщина познакомилась с мужчиной в студенческие годы во время отдыха на курорте. Их кратковременное общение прервала мать молодого человека, после чего они больше никогда не виделись. Спустя 50 лет выяснилось, что мужчина составил завещание в её пользу, включающее: земельный участок, садовый дом и денежные средства на счетах.

Женщина обратилась в суд после получения письма от нотариуса об открытии наследственного дела. Однако нотариус отказал в выдаче свидетельства из-за пропуска шестимесячного срока. Департамент городского имущества Москвы, в свою очередь, потребовал признать имущество выморочным.

Верховный суд согласился, что женщина не знала об открытии наследства по объективным причинам, что ранее не учитывалось, отмечается в материалах дела. Высшая судебная инстанция признала доводы женщины обоснованными, отменила предыдущие судебные решения и направила дело на новое рассмотрение.