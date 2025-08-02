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Регион
2 августа, 13:07

Мужчина оставил россиянке огромное наследство после курортного романа, но она не знала о нём 50 лет

Верховный суд разрешил жительнице Новосибирска получить наследство спустя 50 лет

Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Верховный суд РФ встал на сторону жительницы Новосибирска, пытающейся получить наследство от мужчины, с которым она не общалась полвека. Другие суды отказывали женщине, ссылаясь на пропуск срока вступления в наследство.

Женщина познакомилась с мужчиной в студенческие годы во время отдыха на курорте. Их кратковременное общение прервала мать молодого человека, после чего они больше никогда не виделись. Спустя 50 лет выяснилось, что мужчина составил завещание в её пользу, включающее: земельный участок, садовый дом и денежные средства на счетах.

Женщина обратилась в суд после получения письма от нотариуса об открытии наследственного дела. Однако нотариус отказал в выдаче свидетельства из-за пропуска шестимесячного срока. Департамент городского имущества Москвы, в свою очередь, потребовал признать имущество выморочным.

Верховный суд согласился, что женщина не знала об открытии наследства по объективным причинам, что ранее не учитывалось, отмечается в материалах дела. Высшая судебная инстанция признала доводы женщины обоснованными, отменила предыдущие судебные решения и направила дело на новое рассмотрение.

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А вышедший на свободу актёр Михаил Ефремов решил проявить милосердие и подарил чужой семье трёхкомнатную квартиру на Олимпийском проспекте в Москве. Она досталась ему по наследству от дяди.

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Анастасия Никонорова
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