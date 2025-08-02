Погоню кукурузника за российским БПЛА в небе Одессы сняли на видео
В Одессе сняли на камеру эпизод погони легкомоторного самолёта за российским беспилотником. Кадры публикуют местные паблики.
Украинский кукурузник преследует российский дрон. Видео © Украинские соцсети
В ролике можно увидеть дрон, похожий на «Герань» или «Герберу». Его преследует кукурузник — ВСУ уже достаточно давно применяют такие самолёты в качестве средства для борьбы с дронами ВС РФ.
Ранее Life.ru рассказывал, как инженерная смекалка помогла российским военнослужащим с решением боевой задачи в зоне спецоперации. Бойцы ГРВ «Запад» использовали оборудованный автоматом Калашникова беспилотник для уничтожения снайперской пары противника.
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