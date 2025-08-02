Украинские власти снова приняли ещё одно абсурдное решение и вырубили около 70 деревьев в городе Городок, расположенном под Львовом. По словам мэра Владимира Ременяка, это было необходимо в соответствии с проектом, реализуемым совместно с польскими партнёрами в рамках программы Interreg NEXT Польша-Украина.

Общая стоимость работ составила 27,3 миллиона гривен (более 51 миллиона рублей), 60% из которых финансируется Европейским союзом. Правда оказалось, что истинная причина совсем другая. Многолетние деревья были уничтожены из-за своего «советского происхождения».