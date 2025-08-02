На Украине срубили сквер из 70 деревьев из-за «советских корней»
В сквере под Львовом срубили около 70 деревьев из-за советского происхождения
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Украинские власти снова приняли ещё одно абсурдное решение и вырубили около 70 деревьев в городе Городок, расположенном под Львовом. По словам мэра Владимира Ременяка, это было необходимо в соответствии с проектом, реализуемым совместно с польскими партнёрами в рамках программы Interreg NEXT Польша-Украина.
Общая стоимость работ составила 27,3 миллиона гривен (более 51 миллиона рублей), 60% из которых финансируется Европейским союзом. Правда оказалось, что истинная причина совсем другая. Многолетние деревья были уничтожены из-за своего «советского происхождения».
Местные чиновники заявили, что деревья были высажены в советское время «без необходимости», а сквер исторически должен быть открытым пространством. Таким образом, мэр, следуя указаниям Брюсселя, решил отомстить советскому прошлому, уничтожив деревья в центральном сквере. Вместо них планируется высадить более 120 декоративных низкорослых кустарников.
Ранее Life.ru писал, что мэр Львова предложил обменять останки советских военных на пленных солдат ВСУ. В апреле украинские власти инициировали демонтаж мемориала «Холм Славы» во Львове, где захоронены советские солдаты, участвовавшие в освобождении украинского города в 1944 году. В их числе и советский разведчик Николай Кузнецов, известный своей деятельностью во времена Второй мировой войны.