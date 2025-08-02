Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 августа, 12:43

На Украине срубили сквер из 70 деревьев из-за «советских корней»

В сквере под Львовом срубили около 70 деревьев из-за советского происхождения

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / a2gover

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / a2gover

Украинские власти снова приняли ещё одно абсурдное решение и вырубили около 70 деревьев в городе Городок, расположенном под Львовом. По словам мэра Владимира Ременяка, это было необходимо в соответствии с проектом, реализуемым совместно с польскими партнёрами в рамках программы Interreg NEXT Польша-Украина.

Общая стоимость работ составила 27,3 миллиона гривен (более 51 миллиона рублей), 60% из которых финансируется Европейским союзом. Правда оказалось, что истинная причина совсем другая. Многолетние деревья были уничтожены из-за своего «советского происхождения».

Местные чиновники заявили, что деревья были высажены в советское время «без необходимости», а сквер исторически должен быть открытым пространством. Таким образом, мэр, следуя указаниям Брюсселя, решил отомстить советскому прошлому, уничтожив деревья в центральном сквере. Вместо них планируется высадить более 120 декоративных низкорослых кустарников.

В Одессе избавились от «объекта российской имперской политики»
В Одессе избавились от «объекта российской имперской политики»

Ранее Life.ru писал, что мэр Львова предложил обменять останки советских военных на пленных солдат ВСУ. В апреле украинские власти инициировали демонтаж мемориала «Холм Славы» во Львове, где захоронены советские солдаты, участвовавшие в освобождении украинского города в 1944 году. В их числе и советский разведчик Николай Кузнецов, известный своей деятельностью во времена Второй мировой войны.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar