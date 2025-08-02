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Регион
2 августа, 12:44

Буданов* сделал тяжёлое заявление о будущем Украины, обвинив народ

Буданов*: Украина исчезнет как страна, если народ не решит, к чему стремиться

Обложка © ТАСС / АР / Evgeniy Maloletka

Обложка © ТАСС / АР / Evgeniy Maloletka

На главу ГУР МО Украины Кирилла Буданова* снизошло озарение, когда он в очередной раз разглядывал свою коллекцию марок с разными странами. По его словам, украинское государство рискует исчезнуть с лица земли, если граждане не поймут наконец, чего же они хотят от жизни и что для этого надо сделать.

«Я коллекционирую марки, я филателист... Очень многие страны, чьи марки я разглядываю, уже не существуют... Поэтому нужно всерьёз задумываться над тем, что мы делаем и куда мы должны двигаться», — размышлял Буданов* в беседе с украинской журналисткой Натальей Мосейчук.

По его словам, украинский народ должен сделать судьбоносный выбор, иначе Украина через какое-то время станет лишь «сюжетом очередной марки».

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Около трёх недель назад Кирилл Буданов* заявил, что Россия, Украина и США вполне возможно сумеют уже совсем скоро установить режим прекращения огня. По его словам, сделать это совсем несложно. Он добавил, что сейчас цель ВС РФ — продвинуться вглубь Днепропетровской области на 10 километров для создания буферной зоны.

* Внесён Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов

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Владимир Озеров
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