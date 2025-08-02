На главу ГУР МО Украины Кирилла Буданова* снизошло озарение, когда он в очередной раз разглядывал свою коллекцию марок с разными странами. По его словам, украинское государство рискует исчезнуть с лица земли, если граждане не поймут наконец, чего же они хотят от жизни и что для этого надо сделать.

«Я коллекционирую марки, я филателист... Очень многие страны, чьи марки я разглядываю, уже не существуют... Поэтому нужно всерьёз задумываться над тем, что мы делаем и куда мы должны двигаться», — размышлял Буданов* в беседе с украинской журналисткой Натальей Мосейчук.

По его словам, украинский народ должен сделать судьбоносный выбор, иначе Украина через какое-то время станет лишь «сюжетом очередной марки».

Около трёх недель назад Кирилл Буданов* заявил, что Россия, Украина и США вполне возможно сумеют уже совсем скоро установить режим прекращения огня. По его словам, сделать это совсем несложно. Он добавил, что сейчас цель ВС РФ — продвинуться вглубь Днепропетровской области на 10 километров для создания буферной зоны.