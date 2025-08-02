Иностранные наёмники составляли до 70% обороняющихся в селе Александро-Калиново Донецкой Народной Республики. Об этом заявил исполняющий обязанности заместителя командира штурмового отряда 10-го гвардейского танкового полка группировки «Юг» с позывным Ротор.

«В основном это 60–70% наемников, окопавшихся там находилось. Украинцев практически никто не видел из наших бойцов, при стрелковых боях звучала непонятная речь», — отметил военнослужащий в видео Минобороны РФ.

Российские штурмовики изначально предполагали, что противник говорит на украинском. При приближении стало ясно, что используются иностранные языки. Наёмники занимали ключевые позиции в обороне населённого пункта, при этом многие друг друга даже не понимали.