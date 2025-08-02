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Регион
2 августа, 13:27

Стало известно, почему бойцы ВСУ в Александро-Калиново не понимали друг друга

Офицер ВС РФ Ротор: До 70% оборонявших Александро-Калиново были наёмниками ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta

Иностранные наёмники составляли до 70% обороняющихся в селе Александро-Калиново Донецкой Народной Республики. Об этом заявил исполняющий обязанности заместителя командира штурмового отряда 10-го гвардейского танкового полка группировки «Юг» с позывным Ротор.

«В основном это 60–70% наемников, окопавшихся там находилось. Украинцев практически никто не видел из наших бойцов, при стрелковых боях звучала непонятная речь», — отметил военнослужащий в видео Минобороны РФ.

Российские штурмовики изначально предполагали, что противник говорит на украинском. При приближении стало ясно, что используются иностранные языки. Наёмники занимали ключевые позиции в обороне населённого пункта, при этом многие друг друга даже не понимали.

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Напомним, Министерство обороны России в сводке от 2 августа сообщило, что населённый пункт Александро-Калиново был полностью очищен от украинских военных подразделений. По данным ведомства, освобождение села стало результатом решительных действий подразделений Южной группировки войск.

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Анастасия Никонорова
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