Ливни с грозами обесточили 34 городов и сёл Новгородской области

В 34 населённых пунктах Новгородской области, где проживает более 830 человек, произошли масштабные перебои с подачей электроэнергии. Причиной стали мощные ливни с грозами, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«Прокуратура области по поручению прокурора области Сергея Швецова организовала проверку соблюдения требований законодательства об электроснабжении. Установлено, что накануне в связи с ухудшением погодных условий произошло массовое отключение электроэнергии в 34 населённых пунктах области, в которых проживает свыше 832 человек», — сказано в сообщении.

Наибольшие сложности с энергоснабжением зафиксированы в Демянском, Новгородском, Окуловском, Пестовском и Солецком районах. Для ликвидации последствий непогоды привлечены 15 специализированных бригад энергетиков, которые круглосуточно ведут восстановительные работы.