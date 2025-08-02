Ливни с грозами обесточили 34 городов и сёл Новгородской области
Обложка © Shuttertock / FOTODOM / Oleksandr_U
В 34 населённых пунктах Новгородской области, где проживает более 830 человек, произошли масштабные перебои с подачей электроэнергии. Причиной стали мощные ливни с грозами, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
«Прокуратура области по поручению прокурора области Сергея Швецова организовала проверку соблюдения требований законодательства об электроснабжении. Установлено, что накануне в связи с ухудшением погодных условий произошло массовое отключение электроэнергии в 34 населённых пунктах области, в которых проживает свыше 832 человек», — сказано в сообщении.
Наибольшие сложности с энергоснабжением зафиксированы в Демянском, Новгородском, Окуловском, Пестовском и Солецком районах. Для ликвидации последствий непогоды привлечены 15 специализированных бригад энергетиков, которые круглосуточно ведут восстановительные работы.
А ранее Life.ru писал, что жители Новосибирска устроили сап-прогулки по улицам из-за потопа. Некоторые участки дорог превратились в настоящие каналы, по которым можно было передвигаться только на плавсредствах.