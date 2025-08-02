Снег «невиданной ранее глубины» накрыл австралийский штат Квинсленд
В австралийском штате Квинсленд впервые за много лет пошёл сильный снегопад
Сильный снег обрушился на австралийский штат Квинсленд. Обложка © ТАСС / АР / STEVEN SAPHORE
Необычный холодный фронт обрушился на австралийский штат Квинсленд. Впервые за много лет он принёс сильный снегопад, что обычно не характерно для солнечного и засушливого региона, сообщает The Guardian. Многие местные жители, особенно дети, впервые увидели снег.
Сильный снег обрушился на австралийский штат Квинсленд. Фото © ТАСС / ЕРА / STEVEN SAPHORE
Сильный снег обрушился на австралийский штат Квинсленд. Фото © Х / PureBloodKiwi
Снегопад продолжался не менее двух часов, покрыв землю и дома. Местами погодная аномалия достигла 15 сантиметров. В снежной ловушке оказались более сотни автомобилей. По словам представителей местной спасательной службы, снег в этом районе достиг «невиданной ранее глубины».
Несмотря на трудности, многие жители Квинсленда были рады погоде. В социальных сетях появились многочисленные фотографии заснеженных дворов и улиц, а также видео, на котором кенгуру бежит по заснеженной дороге.
Дети с удовольствием играли в снежки и фотографировались. Один из местных жителей признался, что чувствует себя освобождённым заключённым, наслаждающимся новым миром, поскольку никогда раньше не видел снега во взрослой жизни. Ещё один местный житель рассказал, что, увидев прогноз о возможном снегопаде, решил сделать своей девушке предложение руки и сердца именно в этот момент. Она показала обручальное кольцо и ответила согласием.
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