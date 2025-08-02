В Турции допустили проведение досрочных президентских выборов

Министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулькадир Уралоглу высказал предположение о возможном проведении президентских выборов в 2027 году, что на год раньше установленного срока. Его заявление последовало после призывов оппозиции провести голосование уже в ноябре текущего года.

«Впереди у нас президентские выборы. Эти президентские выборы — 2027, 2028... Но, скорее всего, это будет в 2027 году, я так думаю», — привела видеофрагмент выступления министра газета Cumhuriyet.

Политическая ситуация осложняется конституционными ограничениями. Согласно действующему законодательству, президент может занимать пост не более двух сроков подряд. Эрдоган, переизбранный в мае 2023 года на второй срок, теоретически имеет право баллотироваться вновь только в случае досрочных выборов, что требует поддержки 360 депутатов парламента. В настоящее время правящий альянс располагает 315 мандатами.

Оппозиция во главе с лидером Народно-республиканской партии Озгюром Озелем настаивает, что нынешний срок Эрдогана уже третий по счёту, учитывая его президентство в 2014-2018 годах, когда Турция ещё была парламентской республикой. Политический кризис может обостриться в ближайшие месяцы, так как стороны продолжают настаивать на различных сроках проведения выборов.