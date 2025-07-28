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Регион
28 июля, 16:07

Эрдоган захотел накрыть «стол мира» в Турции

Эрдоган выразил надежду на перемирие России и Украины в Турции

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andie.NV

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andie.NV

Турция готова вновь выступить площадкой для переговоров лидеров по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в своём обращении к нации после заседания правительства. Глава государства выразил надежду, что переговорный процесс в Стамбуле сможет привести к мирному урегулированию.

«Мы всегда готовы к проведению у себя встречи на уровне лидеров. Подобно тому, как стол переговоров [по Украине] был накрыт в Стамбуле, в недалеком будущем стол мира также будет накрыт в Турции, что положит конец этой кровавой войне», — подчеркнул Эрдоган. Его выступление транслировал телеканал TRT Haber.

Турецкий лидер напомнил о предыдущих попытках Анкары посредничать в переговорах, отметив, что страна продолжает дипломатические усилия для прекращения боевых действий.

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Ранее президент США Дональд Трамп заявил о сокращении срока для достижения соглашений с Россией по вопросу Украины. До этого он предоставил Москве 50 дней на решение вопросов. Сегодня этот срок сократился до 10-12 дней. Трамп выразил симпатию к России и её народу, отметив, что не хотел бы вводить вторичные санкции из-за конфликта на Украине.

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Александра Мышляева
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