Эрдоган захотел накрыть «стол мира» в Турции
Эрдоган выразил надежду на перемирие России и Украины в Турции
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Турция готова вновь выступить площадкой для переговоров лидеров по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в своём обращении к нации после заседания правительства. Глава государства выразил надежду, что переговорный процесс в Стамбуле сможет привести к мирному урегулированию.
«Мы всегда готовы к проведению у себя встречи на уровне лидеров. Подобно тому, как стол переговоров [по Украине] был накрыт в Стамбуле, в недалеком будущем стол мира также будет накрыт в Турции, что положит конец этой кровавой войне», — подчеркнул Эрдоган. Его выступление транслировал телеканал TRT Haber.
Турецкий лидер напомнил о предыдущих попытках Анкары посредничать в переговорах, отметив, что страна продолжает дипломатические усилия для прекращения боевых действий.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о сокращении срока для достижения соглашений с Россией по вопросу Украины. До этого он предоставил Москве 50 дней на решение вопросов. Сегодня этот срок сократился до 10-12 дней. Трамп выразил симпатию к России и её народу, отметив, что не хотел бы вводить вторичные санкции из-за конфликта на Украине.