Эрдоган захотел накрыть «стол мира» в Турции

Турция готова вновь выступить площадкой для переговоров лидеров по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в своём обращении к нации после заседания правительства. Глава государства выразил надежду, что переговорный процесс в Стамбуле сможет привести к мирному урегулированию.

«Мы всегда готовы к проведению у себя встречи на уровне лидеров. Подобно тому, как стол переговоров [по Украине] был накрыт в Стамбуле, в недалеком будущем стол мира также будет накрыт в Турции, что положит конец этой кровавой войне», — подчеркнул Эрдоган. Его выступление транслировал телеканал TRT Haber.