Десантника в тельняшке не пустили на концерт Tyga, развернув на фейсконтроле в День ВДВ
SHOT: Десатника не пустили на концерт Tyga из-за образа в тельняшке и берете
Десантник не смог пройти на концерт рэпера Tyga из-за «формы». Мужчина пришёл в тельняшке и берете, но на входе его развернули, сообщает Telegram-канал SHOT.
Десантник не прошёл фейсконтроль на концерте рэпера Tyga из-за образа. Видео © SHOT
Москвич решил устроить себе настоящий праздник в 95-летию ВДВ и отправился на мероприятие. Однако служба безопасности не пропустила мужчину из-за внешнего вида. Сначала десантник расстроился и даже хотел сдать билет, но выход из ситуации был найден. Охрана предоставила гостю белую футболку, чтобы он мог переодеться и пройти фейсконтроль.
Напомним, сегодня в России отмечается 95-й День ВДВ, Москва уже во всю празднует. Ветераны, действующие военнослужащие и их семьи собрались в парке Горького, чтобы отметить свой профессиональный праздник. Life.ru уже показал самые интересные моменты праздника прямо из центра столица.
Обложка © РИА Новости / Григорий Сысоев