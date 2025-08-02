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2 августа, 15:12

Десантника в тельняшке не пустили на концерт Tyga, развернув на фейсконтроле в День ВДВ

SHOT: Десатника не пустили на концерт Tyga из-за образа в тельняшке и берете

Десантник не смог пройти на концерт рэпера Tyga из-за «формы». Мужчина пришёл в тельняшке и берете, но на входе его развернули, сообщает Telegram-канал SHOT.

Десантник не прошёл фейсконтроль на концерте рэпера Tyga из-за образа. Видео © SHOT

Москвич решил устроить себе настоящий праздник в 95-летию ВДВ и отправился на мероприятие. Однако служба безопасности не пропустила мужчину из-за внешнего вида. Сначала десантник расстроился и даже хотел сдать билет, но выход из ситуации был найден. Охрана предоставила гостю белую футболку, чтобы он мог переодеться и пройти фейсконтроль.

«Спасибо, наши!» Захарова в День ВДВ похвалила десантников за битву с нечистью
«Спасибо, наши!» Захарова в День ВДВ похвалила десантников за битву с нечистью

Напомним, сегодня в России отмечается 95-й День ВДВ, Москва уже во всю празднует. Ветераны, действующие военнослужащие и их семьи собрались в парке Горького, чтобы отметить свой профессиональный праздник. Life.ru уже показал самые интересные моменты праздника прямо из центра столица.

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Обложка © РИА Новости / Григорий Сысоев

Наталья Афонина
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