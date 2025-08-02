Десантника в тельняшке не пустили на концерт Tyga, развернув на фейсконтроле в День ВДВ

Десантник не смог пройти на концерт рэпера Tyga из-за «формы». Мужчина пришёл в тельняшке и берете, но на входе его развернули, сообщает Telegram-канал SHOT.

Десантник не прошёл фейсконтроль на концерте рэпера Tyga из-за образа. Видео © SHOT

Москвич решил устроить себе настоящий праздник в 95-летию ВДВ и отправился на мероприятие. Однако служба безопасности не пропустила мужчину из-за внешнего вида. Сначала десантник расстроился и даже хотел сдать билет, но выход из ситуации был найден. Охрана предоставила гостю белую футболку, чтобы он мог переодеться и пройти фейсконтроль.