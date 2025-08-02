«Эксклюзивный опыт»: Стало известно о страданиях рыжего из «Иванушек»

Участник группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов не хочет больше жениться, потому что страдает из-за негативного опыта прошлых отношений, уверена клинический психолог Марианна Абравитова. К слову, оба брака певца закончились болезненными разводами.

Психолог рассказала про отношения Андрея Григорьева-Апполонова. Видео © Пятый канал

«Он настрадался. У него реально эксклюзивный опыт в этом отношении», — отметила собеседница Пятого канала.

Однако эксперт полагает, что если артист действительно встретит девушку, с которой захочет создать семью, он обязательно пойдёт в ЗАГС. По её словам, нынешняя партнёрша музыканта просто не соответствует статусу жены, поэтому он не торопится создавать семью.