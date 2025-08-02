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Регион
2 августа, 15:06

Дрон ВСУ ударил по жилому дому в брянской Суземке и ранил двух мужчин

Обложка © freepik / frimufilms

Обложка © freepik / frimufilms

Украинские военнослужащие атаковали при помощи беспилотников посёлок Суземка в Брянской области, в результате сброса бомбы ранения получили два человека. Как сообщил в телеграм-канале глава региона Александр Богомаз, крыша жилого частного дома получила серьёзные повреждения во время налёта.

«Украинские террористы продолжают атаковать наш регион. ВСУ атаковали FPV – дронами в Суземке жилой дом. К сожалению, лёгкие ранения получили два мирных жителя. Мужчинам своевременно оказана медицинская помощь», — говорится в тексте.

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Ранее сообщалось, что женщина получила ранения в результате детонации вражеского дрона в посёлке Уразово Валуйского округа Белгородской области. Также повреждены легковой автомобиль и рядом стоящее здание.

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Татьяна Миссуми
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