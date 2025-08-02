Дрон ВСУ ударил по жилому дому в брянской Суземке и ранил двух мужчин

Украинские военнослужащие атаковали при помощи беспилотников посёлок Суземка в Брянской области, в результате сброса бомбы ранения получили два человека. Как сообщил в телеграм-канале глава региона Александр Богомаз, крыша жилого частного дома получила серьёзные повреждения во время налёта.

«Украинские террористы продолжают атаковать наш регион. ВСУ атаковали FPV – дронами в Суземке жилой дом. К сожалению, лёгкие ранения получили два мирных жителя. Мужчинам своевременно оказана медицинская помощь», — говорится в тексте.