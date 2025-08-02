На рейсе Стамбул — Москва Turkish Airlines задержали багаж

Авиакомпания Turkish Airlines задержала доставку багажа пассажиров рейса Стамбул — Москва. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта «Внуково» в телеграм-канале.

«Уважаемые пассажиры рейса TK-415 Стамбул — Москва (Время прибытия по расписанию: 02.08.2025 18:01)! К сожалению, на вашем рейсе ожидается задержка доставки 53 мест багажа», — говорится в официальном сообщении.

Основная часть задержанного багажа будет доставлена дополнительным рейсом TK-411, который приземлится в Москве в 22:38 2 августа. Представители аэропорта отметили, что Turkish Airlines приносит извинения пассажирам за созданные неудобства. Пассажирам рейса, прибывшего в «Внуково» в 18:01, рекомендовано следить за обновлениями информации о статусе своего багажа.