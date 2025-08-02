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Регион
2 августа, 18:09

На рейсе Стамбул — Москва Turkish Airlines задержали багаж

Аэропорт «Внуково». Обложка © Telegram / Международный аэропорт Внуково

Аэропорт «Внуково». Обложка © Telegram / Международный аэропорт Внуково

Авиакомпания Turkish Airlines задержала доставку багажа пассажиров рейса Стамбул — Москва. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта «Внуково» в телеграм-канале.

«Уважаемые пассажиры рейса TK-415 Стамбул — Москва (Время прибытия по расписанию: 02.08.2025 18:01)! К сожалению, на вашем рейсе ожидается задержка доставки 53 мест багажа», говорится в официальном сообщении.

Основная часть задержанного багажа будет доставлена дополнительным рейсом TK-411, который приземлится в Москве в 22:38 2 августа. Представители аэропорта отметили, что Turkish Airlines приносит извинения пассажирам за созданные неудобства. Пассажирам рейса, прибывшего в «Внуково» в 18:01, рекомендовано следить за обновлениями информации о статусе своего багажа.

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Ранее Life.ru рассказывал о задержке рейса авиакомпании «Икар» из Екатеринбурга во вьетнамский Нячанг. Самолёт должен был вылететь 1 августа в 21:00 по местному времени, но отправку перенесли по техническим причинам. Борт до сих пор в аэропорту, ожидаемое время отправки рейса — полночь 3 августа.

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Юрий Лысенко
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