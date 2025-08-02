Семья женщины, погибшей от удара БПЛА ВСУ по Пензе, получит 1 млн рублей
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic
Власти Пензенской области выплатят миллион рублей родным женщины, которая погибла при ударе БПЛА по местному предприятию. Пострадавшие получат по 500 тысяч рублей. Об этом в телеграм-канале заявил губернатор Олег Мельниченко.
«Распорядился оказать материальную помощь семье женщины, погибшей при сегодняшней атаке вражеских дронов на пензенский регион, а также пострадавшим. По уточнённым данным, травмы получили трое пензенцев, один обратился за медицинской помощью позже остальных. Ещё раз напоминаю всем о необходимости соблюдения мер безопасности. Берегите себя и своих близких», — написал глава региона.
Напомним, о налёте украинских беспилотников на предприятие в Пензе стало известно сегодня утром. При ударе дронов погибла женщина. Ещё двое человек были ранены, им оказали врачебную помощь, угрозы для жизни нет.