Захарова процитировала «Прозаседавшихся» Маяковского в ответ на «стоны» ООН
Захарова процитировала Маяковского в ответ на заявление генсека ООН о докладах
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на забавные жалобы, доносящиеся из ООН, о том, что их доклады никто не читает. Дипломат оставила комментарий по этому поводу в своём телеграм-канале, процитировав Владимира Маяковского.
Поводом стал очередной доклад ООН, в котором говорится, что их практически никто не читает. По словам генсека международной организации Антониу Гутерриша, в прошлом году было подготовлено 1100 докладов, однако все они оказались не востребованы. Только 5% документов были скачаны более 5 тысяч раз. При этом скачивание не означает прочтение, отметил Гуттериш. Захарова ответила на публичные жалобы ООН цитатой Маяковского из стихотворения «Прозаседавшиеся».
«С волнения не уснёшь.
Утро раннее.
Мечтой встречаю рассвет ранний:
«О, хотя бы
ещё одно заседание
относительно искоренения всех заседаний!»
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы Центральной избирательной комиссии Молдавии Анжелики Караман о праве стран Европейского союза вмешиваться в выборы в республике. Дипломат иронично сравнила это с известным делом Билла Клинтона и Моники Левински.