Захарова процитировала «Прозаседавшихся» Маяковского в ответ на «стоны» ООН

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на забавные жалобы, доносящиеся из ООН, о том, что их доклады никто не читает. Дипломат оставила комментарий по этому поводу в своём телеграм-канале, процитировав Владимира Маяковского.

Поводом стал очередной доклад ООН, в котором говорится, что их практически никто не читает. По словам генсека международной организации Антониу Гутерриша, в прошлом году было подготовлено 1100 докладов, однако все они оказались не востребованы. Только 5% документов были скачаны более 5 тысяч раз. При этом скачивание не означает прочтение, отметил Гуттериш. Захарова ответила на публичные жалобы ООН цитатой Маяковского из стихотворения «Прозаседавшиеся».