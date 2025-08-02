Илон Маск предрёк человечеству участь NPC в симуляции ИИ

Развитие ИИ может коренным образом изменить положение людей в мире, такое предсказание о будущем человечества высказал американский предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск в своей соцсети. Илон Маск отреагировал на мнение пользователя соцсети, предположившего, что универсальный ИИ может стать самосознательным и способным к мышлению, а люди превратятся во второстепенных персонажей в симуляции.

«Скорее всего, так и есть», — ответил на публикацию пользователя Илон Маск, добавив в скобках слово «вздыхаю».