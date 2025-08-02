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2 августа, 17:43

Илон Маск предрёк человечеству участь NPC в симуляции ИИ

Илон Маск: Универсальный ИИ превратит мир в симуляцию

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Развитие ИИ может коренным образом изменить положение людей в мире, такое предсказание о будущем человечества высказал американский предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск в своей соцсети. Илон Маск отреагировал на мнение пользователя соцсети, предположившего, что универсальный ИИ может стать самосознательным и способным к мышлению, а люди превратятся во второстепенных персонажей в симуляции.

«Скорее всего, так и есть», ответил на публикацию пользователя Илон Маск, добавив в скобках слово «вздыхаю».

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Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что искусственный интеллект и робототехника могут стать ключом к решению таких глобальных проблем, как голод, болезни и бедность, значительно улучшив качество жизни людей по всему миру. В своём сообщении в социальной сети он отметил, что инновации в этих областях способны эффективно справляться с современными вызовами.

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Анастасия Никонорова
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