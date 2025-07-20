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Регион
20 июля, 09:53

У нейросети Grok появится версия для детей

Маск анонсировал разработку детской версии чат-бота Grok компанией xAI

Обложка © ТАСС / АР

Обложка © ТАСС / АР

Американский предприниматель Илон Маск сообщил, что его компания xAI создаст специальное приложение Baby Grok, где будет исключительно детский безопасный контент. О своих планах бизнесмен рассказал в соцсети Х.

«Мы собираемся создать Baby Grok xAI, приложение, предназначенное для контента, удобного для детей», — сказано в тексте публикации.

Разработчики чат-бота Илона Маска извинились за «ужасное поведение» нейросети
Разработчики чат-бота Илона Маска извинились за «ужасное поведение» нейросети

Ранее Илон Маск представил новую, четвёртую версию искусственного интеллекта Grok, разработанного компанией xAI. По словам миллиардера, Grok 4 — «самый продвинутый ИИ в мире» на сегодняшний день. Маск заявил, что нейросеть даже умеет создавать игры и сама их тестировать. SpaceX инвестирует в реализацию проекта 2 миллиарда долларов.

Татьяна Миссуми
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