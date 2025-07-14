Маск заявил, что нейросеть Grok умеет создавать игры и сама их тестировать
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Новая модель искусственного интеллекта (ИИ) Grok 4 способна играть в созданные ею игры и даже обнаруживать в них ошибки, доводя до идеала реализуемый продукт. Об этом бизнесмен написал в соцсети Х.
«Grok сможет видеть и играть в созданную им игру, исправлять любые ошибки и добавлять функции, пока не сочтёт игру идеальной», — говорится в тексте.
Ранее Илон Маск представил новую, четвёртую версию искусственного интеллекта Grok, разработанного компанией xAI. По словам миллиардера, Grok 4 — «самый продвинутый ИИ в мире» на сегодняшний день. SpaceX инвестирует в реализацию проекта 2 миллиарда долларов. Также Маск предрёк победу ИИ над человечеством в интеллектуальной битве.