Эксперт объяснил, как «Орешник» усилит военное влияние России в мире

Развёртывание российских ракетных комплексов «Орешник» в других странах, включая Латинскую Америку и Карибский бассейн, позволит не только защитить союзников, но и обеспечить глобальное военное присутствие России. Об этом в интервью ТАСС рассказал военный эксперт Александр Степанов.

«Размещение вооружений, подобных «Орешнику», в странах дальнего зарубежья, например, в Венесуэле или на Кубе, с целью прикрытия и обеспечения безопасности, а также национального суверенитета наших союзников могли бы выступить в качестве серьёзного инструмента проецирования военного присутствия России в глобальном формате», — сказал эксперт.

Степанов подчеркнул, что массовое производство «Орешников» — десятки единиц в год — свидетельствует о высоком технологическом потенциале РФ. Это позволит размещать системы на ключевых направлениях для защиты стратегических рубежей. Однако эксперт обратил внимание на активное наращивание вооружений США и их союзниками.

По его данным, Пентагон заказал 32 ракеты Tomahawk для комплексов Typhon, а Lockheed Martin ежегодно выпускает 60 HIMARS, планируя увеличить производство до 92 единиц.

«Понятно, что ни HIMARS, ни Typhon нельзя напрямую сравнивать с «Орешником», но, тем не менее, это тоже наступательный ударный потенциал, который размещается прежде всего в российском приграничье», — пояснил эксперт.

Он также отметил, что комплекс может стать востребованным продуктом для военно-технического сотрудничества с Китаем, КНДР и Ираном. Несмотря на развитие собственных ракетных программ, аналогов «Орешника» у этих стран пока нет, что открывает возможности для технологического партнёрства.