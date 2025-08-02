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Регион
2 августа, 17:51

Самый большой в России флаг ВДВ длиной 50 метров раскрыли над Уралом

Обложка © Telegram / Свердловская область

Обложка © Telegram / Свердловская область

Над аэродромом Логиново в Свердловской области развернули самый большой десантированный флаг в честь Дня ВДВ, событие зафиксировано в Книге рекордов России. О своей задумке и её реализации рассказал ТАСС сам автор — мастер спорта РФ Александр Косков.

На Урале в небо подняли огромный флаг ВДВ. Фото © Telegram / Свердловская область

На Урале в небо подняли огромный флаг ВДВ. Фото © Telegram / Свердловская область

Александр Косков. Фото © Telegram / Свердловская область

Александр Косков. Фото © Telegram / Свердловская область

Самый большой флаг ВДВ раскрыли на Урале. Фото © Telegram / Свердловская область

Самый большой флаг ВДВ раскрыли на Урале. Фото © Telegram / Свердловская область

«Это вообще самый большой десантированный флаг в России, но в этот раз это флаг ВДВ. Предыдущий рекорд был поставлен Олегом Тощевым из Москвы, он, по-моему, делал [рекорд в] 1,1 тысячи квадратов, а перед этим я делал в 800 квадратных метров, сейчас 1,25 тыс. кв. метров примерно. Ко Дню ВДВ приурочили», поделился он.

Косков рассказал, что прыгнул с парашютом штатно, но во время развёртывания флага на отметке в 1200 метров над землёй его полотнище стало перекручиваться. Однако спортсмен смог справиться с задачей и развернуть флаг, который постепенно наполнился воздухом и эффектно замер над аэродромом. Косков также добавил, что благодарен своей команде, которая помогла сшить такое полотнище, ведь нужно было продумать вес и разработать сам контейнер, раскрывающийся в небе в нужный момент. Стоимость флага составила 1,1 миллиона рублей, признался парашютист. Его ширина — 27,5 метров, длина — 45,5 метра, вес — 170 килограммов.

Десант высадился в парке Горького: Life.ru показал, как Москва отмечает День ВДВ
Десант высадился в парке Горького: Life.ru показал, как Москва отмечает День ВДВ

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поздравила военнослужащих Воздушно-десантных войск с Днём ВДВ. Она отметила их бесценный подвиг в зоне спецоперации и поблагодарила за самоотверженную борьбу с нечистью на Украине.

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Татьяна Миссуми
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