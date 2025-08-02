Прощание с режиссёром Ерёминым пройдёт в театре Моссовета 4 августа

4 августа на Основной сцене театра имени Моссовета состоится церемония прощания с народным артистом РСФСР, режиссёром и педагогом Юрием Ерёминым. После панихиды его похоронят на Миусском кладбище. Об этом сообщили в Российском академическом молодежном театре (РАМТ).

«По завершении гражданской панихиды состоится отпевание в Храме мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии на Миусском кладбище (ул. Сущевский Вал, д. 21, стр. 1), где и будет похоронен Юрий Иванович», — говорится в сообщении.