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Регион
2 августа, 16:53

Прощание с режиссёром Ерёминым пройдёт в театре Моссовета 4 августа

Юрий Ерёмин. Обложка © VK / Театр Моссовета

Юрий Ерёмин. Обложка © VK / Театр Моссовета

4 августа на Основной сцене театра имени Моссовета состоится церемония прощания с народным артистом РСФСР, режиссёром и педагогом Юрием Ерёминым. После панихиды его похоронят на Миусском кладбище. Об этом сообщили в Российском академическом молодежном театре (РАМТ).

«По завершении гражданской панихиды состоится отпевание в Храме мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии на Миусском кладбище (ул. Сущевский Вал, д. 21, стр. 1), где и будет похоронен Юрий Иванович», — говорится в сообщении.

Названа причина смерти режиссёра Ерёмина
Названа причина смерти режиссёра Ерёмина

Напомним, скончался народный артист РСФСР, режиссёр Юрий Ерёмин на 82-м году жизни. Он известен постановками «Старик», «Идиот», «Палата № 6» и другими.

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Анастасия Никонорова
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