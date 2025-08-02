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Регион
2 августа, 11:49

Названа причина смерти режиссёра Ерёмина

Театр Моссовета: Режиссёр Ерёмин скончался после продолжительной болезни

Юрий Ерёмин. Обложка © VK / Театр Моссовета

Юрий Ерёмин. Обложка © VK / Театр Моссовета

Народный артист РСФСР, режиссёр и педагог Юрий Еремин долгое время боролся с тяжёлой болезнью, которая в итоге стала причиной его смерти. Об этом рассказали TАСС в Государственном академическом театре имени Моссовета.

«Это случилось после продолжительной болезни», — поделился собеседник агентства, не называя само заболевание.

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Накануне сообщалось, что на 82-м году жизни скончался народный артист РСФСР, режиссёр и педагог Юрий Ерёмин. Ему был 81 год. Среди его наиболее известных работ – «Старик» по Горькому, «Счастье моё» по Червинскому, «Идиот» по Достоевскому, «Статья» по Солнцеву, «Палата № 6» по Чехову и «Царь Эдип». Прощание с режиссёром состоится в Театре Моссовета, дата пока ещё не назначена.

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Татьяна Миссуми
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