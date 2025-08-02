Названа причина смерти режиссёра Ерёмина
Театр Моссовета: Режиссёр Ерёмин скончался после продолжительной болезни
Юрий Ерёмин. Обложка © VK / Театр Моссовета
Народный артист РСФСР, режиссёр и педагог Юрий Еремин долгое время боролся с тяжёлой болезнью, которая в итоге стала причиной его смерти. Об этом рассказали TАСС в Государственном академическом театре имени Моссовета.
«Это случилось после продолжительной болезни», — поделился собеседник агентства, не называя само заболевание.
Накануне сообщалось, что на 82-м году жизни скончался народный артист РСФСР, режиссёр и педагог Юрий Ерёмин. Ему был 81 год. Среди его наиболее известных работ – «Старик» по Горькому, «Счастье моё» по Червинскому, «Идиот» по Достоевскому, «Статья» по Солнцеву, «Палата № 6» по Чехову и «Царь Эдип». Прощание с режиссёром состоится в Театре Моссовета, дата пока ещё не назначена.