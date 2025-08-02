Раскрыл и уничтожил: Наш «Добряк» поразил замаскированный опорник ДРГ ВСУ

Во время патрулирования с использованием беспилотника, переданного волонтёрами Народного фронта, российский боец с позывным «Добряк» выявил замаскированный опорный пункт диверсионной группы противника. Как оказалось, в лесном массиве был оборудован склад боеприпасов ВСУ. Об этом передаёт SHOT.

Российский боец предотвратил атаку, обнаружив скрытую базу ВСУ. Видео © Telegram/SHOT

Благодаря оперативным действиям военнослужащего координаты цели были немедленно переданы для нанесения точного удара. В результате скрытая база боеприпасов была уничтожена вместе с находившимися там диверсантами, что предотвратило возможные атаки. За проявленную бдительность и профессионализм боец «Добряк» был удостоен медали за отвагу.