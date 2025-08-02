Раскрыл и уничтожил: Наш «Добряк» поразил замаскированный опорник ДРГ ВСУ
Боец ВС РФ с позывным Добряк обнаружил и уничтожил склад боеприпасов ВСУ
Обложка © Telegram/Минобороны России
Во время патрулирования с использованием беспилотника, переданного волонтёрами Народного фронта, российский боец с позывным «Добряк» выявил замаскированный опорный пункт диверсионной группы противника. Как оказалось, в лесном массиве был оборудован склад боеприпасов ВСУ. Об этом передаёт SHOT.
Российский боец предотвратил атаку, обнаружив скрытую базу ВСУ. Видео © Telegram/SHOT
Благодаря оперативным действиям военнослужащего координаты цели были немедленно переданы для нанесения точного удара. В результате скрытая база боеприпасов была уничтожена вместе с находившимися там диверсантами, что предотвратило возможные атаки. За проявленную бдительность и профессионализм боец «Добряк» был удостоен медали за отвагу.
Ранее на Харьковском направлении российский боец поймал украинский FPV-дрон с боеприпасом голыми руками. Раздражённый гудением, он разбил его о дерево. Боец рассказал товарищам, что понимал опасность, но действовал, чтобы защитить сослуживцев, даже рискуя собой.