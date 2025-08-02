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Регион
2 августа, 17:29

Раскрыл и уничтожил: Наш «Добряк» поразил замаскированный опорник ДРГ ВСУ

Боец ВС РФ с позывным Добряк обнаружил и уничтожил склад боеприпасов ВСУ

Обложка © Telegram/Минобороны России

Обложка © Telegram/Минобороны России

Во время патрулирования с использованием беспилотника, переданного волонтёрами Народного фронта, российский боец с позывным «Добряк» выявил замаскированный опорный пункт диверсионной группы противника. Как оказалось, в лесном массиве был оборудован склад боеприпасов ВСУ. Об этом передаёт SHOT.

Российский боец предотвратил атаку, обнаружив скрытую базу ВСУ. Видео © Telegram/SHOT

Благодаря оперативным действиям военнослужащего координаты цели были немедленно переданы для нанесения точного удара. В результате скрытая база боеприпасов была уничтожена вместе с находившимися там диверсантами, что предотвратило возможные атаки. За проявленную бдительность и профессионализм боец «Добряк» был удостоен медали за отвагу.

«Засыпал себя мусором»: Российский боец хитростью спасся при обстреле дронов ВСУ
«Засыпал себя мусором»: Российский боец хитростью спасся при обстреле дронов ВСУ

Ранее на Харьковском направлении российский боец поймал украинский FPV-дрон с боеприпасом голыми руками. Раздражённый гудением, он разбил его о дерево. Боец рассказал товарищам, что понимал опасность, но действовал, чтобы защитить сослуживцев, даже рискуя собой.

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Анастасия Никонорова
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