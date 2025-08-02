Омбудсмен Колесник-Лавинская: Киев не принимает выдворенных из РФ пленных

Украина отказывается принимать около 90 граждан, включая военнопленных и гражданских заключённых, депортированных из России. Об этом сообщила Виктория Колесник-Лавинская, уполномоченный по правам человека и ребёнка Временной гражданской администрации (ВГА) Харьковской области.

«Людей должна была забрать Украина на Верхнем Ларсе через Грузию. Грузия отказывается их принимать, если Украина их не заберёт. А Украина их просто юридически не оформляет как собственных граждан, не принимает», — приводит комментарий правозащитника ТАСС.

Среди военнопленных и депортированных лиц есть жители Харьковской области. Их депортировали на основании того, что они перешли на сторону России и сдались в плен, а позже отказались получать российские паспорта или возвращаться на Украину.