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2 августа, 18:32

Омбудсмен Колесник-Лавинская: Киев не принимает выдворенных из РФ пленных

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Украина отказывается принимать около 90 граждан, включая военнопленных и гражданских заключённых, депортированных из России. Об этом сообщила Виктория Колесник-Лавинская, уполномоченный по правам человека и ребёнка Временной гражданской администрации (ВГА) Харьковской области.

«Людей должна была забрать Украина на Верхнем Ларсе через Грузию. Грузия отказывается их принимать, если Украина их не заберёт. А Украина их просто юридически не оформляет как собственных граждан, не принимает», приводит комментарий правозащитника ТАСС.

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Среди военнопленных и депортированных лиц есть жители Харьковской области. Их депортировали на основании того, что они перешли на сторону России и сдались в плен, а позже отказались получать российские паспорта или возвращаться на Украину.

Ранее Life.ru рассказывал, что в украинских вооружённых силах меняют статус пленных бойцов на «пропавших без вести». Это позволяет командованию экономить на выплатах семьям. Особенно часто такую практику используют в 95-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ.

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Лия Мурадьян
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