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3 августа, 01:00

Чемпионат ArtMasters Junior-2025 завершили тройкой победителей в номинации «Лучший клип»

Лучшим клипом по версии ArtMasters Junior-2025 стал Ветер от группы SERAFIMA

Победители в номинации «Лучший клип» в состязании ArtMasters Junior-2025. Обложка © Artmasters

Победители в номинации «Лучший клип» в состязании ArtMasters Junior-2025. Обложка © Artmasters

Стали известны победители конкурса ArtMasters Junior-2025 в номинации «Лучший клип». Об этом сообщили организаторы творческого соревнования.

Первое место занял клип «Ветер» исполнительницы SERAFIMA. В работе над музыкальным роликом принимали участие композиторы, клипмейкеры и звукорежиссёры со всей страны.

Вторую позицию заняла работа «Маяк» артиста Джей Мара. Третье присудили композиции «Ностальгия» от Лилаи.

Конкурс ArtMasters Junior проводится для поддержки молодых талантов в сфере креативных индустрий. В этом году участники представили рекордное количество работ — более 500 заявок из 65 регионов России.

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Юрий Лысенко
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