Руководство украинской Донецкой областной военной администрации сбежало в Днепр

Руководство подконтрольной киевскому режиму Донецкой областной военной администрации приняло решение о переезде из Краматорска в Днепр. Об этом сообщил глава области Сергей Филашкин в интервью агентству «Укринформ».

По словам Филашкина, переезд направлен на обеспечение выполнения неотложных задач, возложенных на администрацию, и на организацию её работы в условиях военного положения. Сотрудники ОВА теперь работают в офисных помещениях в Днепре, что позволяет им лучше координировать действия в текущей ситуации.

При этом часть сотрудников администрации остаются подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики, где они занимаются вопросами эвакуации, поддержки военных и обеспечением жизнедеятельности местных жителей, а также гуманитарной помощью.