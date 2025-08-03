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2 августа, 22:25

Руководство украинской Донецкой областной военной администрации сбежало в Днепр

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OLEH SLEPCHENKO

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OLEH SLEPCHENKO

Руководство подконтрольной киевскому режиму Донецкой областной военной администрации приняло решение о переезде из Краматорска в Днепр. Об этом сообщил глава области Сергей Филашкин в интервью агентству «Укринформ».

По словам Филашкина, переезд направлен на обеспечение выполнения неотложных задач, возложенных на администрацию, и на организацию её работы в условиях военного положения. Сотрудники ОВА теперь работают в офисных помещениях в Днепре, что позволяет им лучше координировать действия в текущей ситуации.

При этом часть сотрудников администрации остаются подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики, где они занимаются вопросами эвакуации, поддержки военных и обеспечением жизнедеятельности местных жителей, а также гуманитарной помощью.

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Юния Ларсон
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