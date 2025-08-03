Не стой на месте: Life.ru узнал, какие физические упражнения помогают укрепить вены

Варикозная болезнь затрагивает около 60% населения мира, и женщины подвержены этому заболеванию чаще, чем мужчины. Около 70% людей не обращаются за медицинской помощью на ранних стадиях болезни, когда лечение наиболее эффективно. Врач-флеболог медицинской клиники «Ниармедик» Ирина Исаева заявила в беседе с Life.ru, что для тех, кто уже страдает от варикоза, крайне важно соблюдать ряд правил, чтобы избежать осложнений.

Учитывая данные Минздрава РФ, варикоз встречается у 40% россиян в возрасте 18-50 лет, намного чаще – у женщин старше 35 лет. Людям с варикозной болезнью необходимо соблюдать определённые правила, чтобы предотвратить осложнения, приводящие к госпитализации. Правило номер один – ношение компрессионного трикотажа, а правило номер два – обязательная физическая активность. Ирина Исаева К.м.н., врач-флеболог медицинской клиники «Ниармедик»

Флеболог поделилась рекомендациями по физическим упражнениям. По словам врача, первое, с чего нужно начать после пробуждения, – это стимулировать кровообращение ног, не вставая с кровати. Для этого необходимо выполнить вращение стопами в разные стороны. Дальше рекомендуется сгибать и разгибать ноги в голеностопе и коленном суставе. Также важно периодически вставать с рабочего места, чтобы размять ноги, и для этого отлично подойдут перекатывания с носка на пятку.

Исаева подчеркнула, что эти простые упражнения полезны как тем, кто уже столкнулся с варикозом, так и тем, кто хочет его избежать. При этом важно помнить, что поднятие тяжестей противопоказано людям с варикозом, так как это увеличивает нагрузку на венозную систему.

«Заниматься с небольшими гантелями 3-5 кг можно, но не более», – уточнила специалист.

Флеболог также порекомендовала избегать бега, отдавая предпочтение ходьбе, а успешные виды физической активности для людей с проблемами вен – это йога, плавание и аквааэробика.

«Плавание считается универсальным видом физической активности, поскольку заниматься им можно даже людям с различными заболеваниями», – резюмировала Исаева.