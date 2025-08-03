Риск потерять зрение: Life.ru узнал план действий, если вас ужалила ядовитая медуза
Хирург Умнов: Стрекательные клетки медуз способны привести к потере зрения
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Прикосновение к некоторым медузам, таким как аурелии, неопасно для человека. Другие животные, вроде корнерота, могут вызвать ожог наподобие крапивы. Однако существуют и такие виды медуз, чьи стрекательные клетки могут убить человека — это кубомедузы, португальские кораблики, морская оса и им подобные.
Как рассказал в беседе с Life.ru преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов, важно соблюдать некоторые правила, если вас ужалила медуза.
Во-первых, не тереть обожжённый участок кожи и глаза, так как часть стрекательных клеток остаются на коже и при попадании в глаз могут вызвать сильнейший ожог, вплоть до потери зрения.
По совету врача, надо выйти из воды, убрать остатки щупалец, например, пакетом или палкой. Затем нужно промыть место ожога морской водой и охладить зону повреждения. Необходимо пить много воды и принимать противоаллергические препараты. Также рекомендуется прикрыть место ожога тканью, чтобы не усилить повреждение кожи воздействием солнечных лучей. При ухудшении состояния следует обратиться к врачу.
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