Риск потерять зрение: Life.ru узнал план действий, если вас ужалила ядовитая медуза

Прикосновение к некоторым медузам, таким как аурелии, неопасно для человека. Другие животные, вроде корнерота, могут вызвать ожог наподобие крапивы. Однако существуют и такие виды медуз, чьи стрекательные клетки могут убить человека — это кубомедузы, португальские кораблики, морская оса и им подобные.

Как рассказал в беседе с Life.ru преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов, важно соблюдать некоторые правила, если вас ужалила медуза.

Во-первых, не тереть обожжённый участок кожи и глаза, так как часть стрекательных клеток остаются на коже и при попадании в глаз могут вызвать сильнейший ожог, вплоть до потери зрения. Александр Умнов Преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения

По совету врача, надо выйти из воды, убрать остатки щупалец, например, пакетом или палкой. Затем нужно промыть место ожога морской водой и охладить зону повреждения. Необходимо пить много воды и принимать противоаллергические препараты. Также рекомендуется прикрыть место ожога тканью, чтобы не усилить повреждение кожи воздействием солнечных лучей. При ухудшении состояния следует обратиться к врачу.