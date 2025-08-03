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2 августа, 22:38

Жилой дом загорелся в пригороде Воронежа после серии взрывов от работы ПВО

Пожар в пригороде Воронежа. Обложка © Telegram / SHOT

Пожар в пригороде Воронежа. Обложка © Telegram / SHOT

Серия взрывов раздалась над Воронежем от работы системы противовоздушной обороны. Как пишет SHOT, вспышки в небе наблюдались на окраине города, известно о пожаре в жилом доме.

По словам местных жителей, БПЛА летели очень низко. Громкие звуки были слышны в разных частях города. О взрывах пишут жители села Новая Усмань, где загорелся жилой двухэтажный дом. Вспыхнула крыша здания и соседние постройки. Обломки дрона разбросаны по всей округе в радиусе 100 метров. В данный момент информации о пострадавших нет. К месту ЧП выдвинулись экстренные службы.

Взрывы в Воронеже. Видео © SHOT

В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

Ранее в Минобороны России сообщили о ликвидации восьми украинских беспилотников в Воронежской области вечером 2 августа. Также атаки отражались в Белгородской, Курской и Брянской областях и над акваторией Чёрного моря.

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Артур Лапсаков
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