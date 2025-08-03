Цифровые аферы: Life.ru узнал, как распознать нейросетевого двойника и защитить себя от кражи данных

В России наблюдается тревожная тенденция использования нейросетевых двойников в мошеннических схемах. Член Комитета Госдумы по информационной политике и федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин рассказал Life.ru, что современные ИИ-инструменты способны воспроизводить внешность, мимику и голос конкретного человека, что открывает злоумышленникам возможность создавать правдоподобные видеообращения от имени известных личностей или даже близких.

Использование нейросетевых двойников в мошеннических схемах – это одна из наиболее тревожных тенденций в цифровой среде. Одна из распространённых схем включает отправку видео якобы от известных людей, который убеждает пользователей перейти по ссылке и ввести личные данные. Люди верят увиденному, поскольку картинка и голос кажутся абсолютно достоверными. Это новая форма социальной инженерии, подкреплённая технологиями. Антон Немкин Член Комитета Госдумы по информационной политике, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин

Комментируя способы распознавания дипфейков, Немкин подчеркнул, что, хотя вычислить подделку возможно, пользователи должны быть внимательными.

«В режиме живого видеозвонка стоит задать простые вопросы или попросить выполнить несложные действия: поднять руку, повернуть голову, назвать текущее время. Такие сигналы нейросеть пока воспроизвести в реальном времени не может», – объяснил он.

Немкин также посоветовал пользователям не доверять никаким ссылкам и видео с просьбой о срочных действиях, а лучше перепроверять информацию и повышать свою цифровую грамотность, что поможет снизить риски.